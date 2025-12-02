Меню
Киноафиша Фильмы Злая. Часть 2 Расписание сеансов Злая. Часть 2, 2025 в Алматы 2 декабря 2025

Расписание сеансов Злая. Часть 2, 2 декабря 2025 в Алматы

Как купить билеты на сеанс фильма «Злая. Часть 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, EN
19:40 от
2D, RU
00:05 от 10:00 от 11:55 от 12:35 от 14:30 от 15:10 от 17:05 от 21:30 от 22:15 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
10:15 от 12:05 от 16:20 от 21:05 от
Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D, RU
14:30 от 17:00 от 19:30 от
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
№37
2025, Казахстан, драма
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Bayguys
2025, Казахстан, комедия
Сожалею о тебе
2025, Германия / США, драма
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Злая. Часть 2
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Шәй в большом городе
2025, Казахстан, комедия
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
2025, Финляндия / США, боевик, военный
