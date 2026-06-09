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Зачарованное Королевство
Расписание сеансов Зачарованное Королевство, 2025 в Алматы
9 июня 2026
Расписание сеансов Зачарованное Королевство, 9 июня 2026 в Алматы
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зачарованное Королевство»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от
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20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
12:15
от
17:05
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
11:10
от
15:45
от
16:50
от
19:45
от
Chaplin MegaPark
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2D, RU
10:20
от
12:40
от
14:50
от
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