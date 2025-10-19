Меню
Киноафиша Фильмы Лермонтов Расписание сеансов Лермонтов, 2025 в Алматы 19 октября 2025

Расписание сеансов Лермонтов, 19 октября 2025 в Алматы

Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
13:50 от 20:15 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
10:50 от 17:05 от 19:20 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
12:20 от 15:35 от 01:20 от
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Кролик Момо. Большая погоня
Кролик Момо. Большая погоня
2025, Турция, анимация
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Ледяной предел
Ледяной предел
2025, США, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Изумительная Мокси
Изумительная Мокси
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
