Киноафиша Фильмы Горничная Расписание сеансов Горничная, 2025 в Алматы 2 марта 2026

Расписание сеансов Горничная, 2 марта 2026 в Алматы

Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
14:50 от 15:50 от 19:00 от 20:00 от 20:30 от 21:30 от 23:20 от 00:20 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
22:10 от 23:10 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
15:20 от 16:20 от 18:40 от 19:40 от 21:50 от 22:50 от
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Скарлет
Скарлет
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
