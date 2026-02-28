Меню
Расписание сеансов Горничная, 2025 в Алматы
1 марта 2026
Расписание сеансов Горничная, 1 марта 2026 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
28
Завтра
1
пн
2
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Горничная»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
17:25
от
20:40
от
23:25
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
14:50
от
15:50
от
19:00
от
20:00
от
20:30
от
21:30
от
23:20
от
00:20
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
22:10
от
23:10
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
15:20
от
16:20
от
18:40
от
19:40
от
21:50
от
22:50
от
