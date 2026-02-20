Меню
Расписание сеансов Горничная, 2025 в Алматы
22 февраля 2026
Расписание сеансов Горничная, 22 февраля 2026 в Алматы
2D, RU
14:00
от
14:10
от
15:00
от
15:10
от
17:30
от
18:30
от
20:30
от
21:30
от
22:00
от
23:00
от
23:20
от
00:20
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
19:30
от
20:30
от
21:40
от
22:40
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
14:50
от
15:50
от
17:00
от
18:00
от
21:20
от
22:20
от
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Железо
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
