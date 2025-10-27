Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Грабитель с крыши Расписание сеансов Грабитель с крыши, 2025 в Алматы 27 октября 2025

Расписание сеансов Грабитель с крыши, 27 октября 2025 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 26 пн 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Грабитель с крыши»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
19:25 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
15:00 от 20:10 от 23:20 от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, RU
22:30 от
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Кролик Момо. Большая погоня
Кролик Момо. Большая погоня
2025, Турция, анимация
Джонни Депп станет новым Скруджем: Paramount готовит мрачную «Рождественскую песнь» — премьера назначена на 13 ноября 2026 года
Кто победит — Мол или Вейдер? «Звёздные войны» наконец-то могут показать бой, которого фанаты ждут больше 25 лет
Спустя 20 лет: Киану Ривз вернется на экраны в культовом образе — но это не Джон Уик и не Нео
6 сезон «Леди Баг и Супер-Кот» прервали на полуслове: финал пришлось переработать полностью
«Это невероятно»: второй сезон еще не вышел, а Marvel уже обсуждает пятый — что происходит с «Людьми Икс ’97»
Когда «Интерстеллар» и «Мир Юрского периода» смешались: думала, что уже видела все, пока не включила «65» — крутой фильм на вечер, рекомендую
«Не успел моргнуть — все, финал. И хочется еще»: фанаты жарко обсуждают концовку «Ронина-2» и требуют продолжения
Этого героя «Лихих» сложно забыть, а ведь в реальности его не существовало: кто такой Моисей
Вернулись спустя 10 лет: сколько сезонов будет у мультсериала «Финес и Ферб»
Режиссер «Кошмара на улице Вязов» выбрал следующего Фредди Крюгера: а мы точно будем бояться? Или все-таки смеяться?
Зрители расставили все по местам: какие сезоны «Мосгаза» стали шедевром, а какие хочется забыть — от лучшего к лучшему с рейтингами от 7,4 до 8,1
Почему кровопийцы в «Дневниках вампира» так сильно боялись вербены: все началось еще с Эстер Майклсон
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше