Грозовой перевал
Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Алматы
20 февраля 2026
Расписание сеансов Грозовой перевал, 20 февраля 2026 в Алматы
Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
14:40
от
23:40
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
11:50
от
14:10
от
16:30
от
19:15
от
20:40
от
23:35
от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, RU
12:45
от
16:35
от
19:50
от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
16:00
от
18:35
от
21:10
от
23:15
от
Арман Достык
Абая
2D, RU
19:20
от
22:20
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
