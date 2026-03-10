Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Убийцы
Расписание сеансов Убийцы, 2023 в Алматы
11 марта 2026
Расписание сеансов Убийцы, 11 марта 2026 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
10
Завтра
11
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Убийцы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
19:35
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
17:10
от
22:25
от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, RU
21:25
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Хамнет: История, вдохновившая Гамлета
Рецензия
Отзывы
2025, США, биография, драма
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Долго ждем, а не зря ли: как стартовали в мировом прокате «Прыгуны»
Иван Янковский выделил любимый фильм с дедом, и в Сети с ним согласны: «Видел однажды, запомнил на всю жизнь»
У «Властелина колец» появится новая трилогия: но что тогда будет с Гэндальфом?
Менеджер падает с 20-го этажа и начинает видеть призраков: душевный российский сериал с рейтингом 7,6, который вы пропустили, а зря
«Снято все настолько душевно и позитивно»: зрители делятся первыми отзывами о фильме «Царевна-лягушка 2»
На эти три вопроса в «Матрице» так и не ответили: фанаты ломают голову уже больше 25 лет
«Сериал, из-за которого я лишилась сна! Не успокоилась, пока не досмотрела»: ох, зря вы пропустили 4 сезона загадки рейса 828
Всем оставаться на своих местах: что покажут в сцене после титров в «Невесте!»
Почти месяц в прокате: что на самом деле зрители думают о фэнтэзи-фильме «Король и шут. Навсегда»
А точно ли погиб Сайлас? В финале «Молодого Шерлока» нашли странный намек — поняли только фанаты Конана Дойла
После этих сериалов обычные детективы кажутся скучными: 3 истории из Кореи, США и Новой Зеландии, которые смотрятся на одном дыхании
Про куриц детям лучше не объяснять: 3 странных ляпа в «Маше и Медведе», которые не дают покоя зрителям годами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667