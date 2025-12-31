Меню
Анаконда
Расписание сеансов Анаконда, 2025 в Алматы
5 января 2026
Расписание сеансов Анаконда, 5 января 2026 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
31
Завтра
1
пт
2
сб
3
вс
4
пн
5
вт
6
ср
7
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Анаконда»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
00:55
от
10:10
от
11:55
от
12:25
от
14:10
от
16:25
от
23:05
от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
10:00
от
19:10
от
21:15
от
23:50
от
Арман Достык
Абая
2D, RU
13:00
от
19:00
от
