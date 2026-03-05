Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Прыгуны
Расписание сеансов Прыгуны, 2026 в Алматы
6 марта 2026
Расписание сеансов Прыгуны, 6 марта 2026 в Алматы
Билеты
О мультфильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о мультфильме
Сегодня
5
Завтра
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
3D
EN
IMAX
KK
KZ
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Прыгуны»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Chaplin ADK
Сайран
2D, KZ
12:25
от
18:25
от
2D, RU
10:20
от
11:00
от
13:20
от
14:10
от
15:25
от
16:20
от
17:40
от
20:30
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, EN
19:40
от
2D, KZ
11:05
от
16:10
от
18:40
от
2D, RU
10:20
от
10:40
от
11:00
от
11:30
от
12:15
от
12:30
от
13:10
от
14:15
от
14:45
от
15:40
от
16:25
от
17:10
от
18:10
от
19:10
от
21:00
от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, KZ
10:40
от
14:00
от
17:15
от
2D, RU
10:30
от
12:25
от
14:30
от
15:10
от
16:05
от
17:25
от
18:30
от
19:00
от
19:20
от
20:35
от
21:05
от
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
18:20
от
2D, KZ
10:10
от
12:10
от
13:10
от
14:20
от
17:20
от
2D, RU
11:00
от
11:30
от
13:40
от
14:10
от
14:40
от
15:10
от
15:20
от
15:50
от
16:20
от
16:30
от
16:50
от
17:30
от
18:00
от
18:30
от
19:00
от
19:40
от
20:10
от
20:40
от
21:10
от
3D, IMAX, RU
10:30
от
12:40
от
Kinoplexx 5 Maxima
г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
15:20
от
17:20
от
19:20
от
21:20
от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
14:10
от
16:00
от
18:05
от
2D, RU
10:05
от
12:00
от
13:55
от
15:55
от
18:00
от
19:45
от
21:45
от
Арман Азия Парк
Москва
2D
10:40
от
12:50
от
16:40
от
2D, RU
10:20
от
11:30
от
12:30
от
14:40
от
15:30
от
16:50
от
17:30
от
19:00
от
19:30
от
Арман Достык
Абая
2D
12:30
от
15:45
от
2D, RU
10:20
от
12:20
от
14:30
от
16:30
от
18:30
от
Арман Март 3Д
г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D
10:40
от
14:40
от
2D, RU
10:20
от
12:40
от
14:00
от
16:00
от
16:40
от
18:00
от
18:40
от
20:00
от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, KZ
10:20
от
12:20
от
2D, RU
13:10
от
14:20
от
16:20
от
18:20
от
20:20
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Хамнет: История, вдохновившая Гамлета
Рецензия
Отзывы
2025, США, биография, драма
От 8 марта до финала в мае: полный график выхода серий «Йеллоустоун: Маршалы» — не пропустите ни одной серии
После «Первого отдела» зрители бежали выключить НТВ, только чтобы не попасть на «Лепилу»: «Не могу видеть Панфилова»
«Что это за ерунда?»: Prime Video выпустил трейлер сериала по God of War — и вот честная реакция автора игры
Если смешать «Джона Уика» и «Никто», то получится «Нормал»: смотрим трейлер грядущего хита с Оденкерком
В России запретили: что приготовили создатели нового «Нюрнберга» с Расселом Кроу
Так над зрителями даже Netflix не издевается: так сколько же серий в турецком сериале «Между»
Даже финал пришлось переписать: 3 главные отличия «Места встречи изменить нельзя» от романа
Сложный тест по советским фильмам: вспомните все прозвища этих героев
Страшнее «Метода»: увидела анонс этого детективного триллера — теперь очень жду только его
Текст Джорджа Мартина — не гарантия хита: до «Рыцаря Семи Королевств» был провальный сериал, который даже Netflix не стал тянуть
Это будет «бомба»: что ждет зрителей в шестом сезоне «Первого отдела» — личная драма Брагина и не только
104 116 просмотров всего за 3 часа: на YouTube вышла новая серия «Маши и Медведя» «Колесо дружбы» — чем не подарок к 8 Марта?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667