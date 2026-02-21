Меню
Киноафиша Фильмы Марти Великолепный Расписание сеансов Марти Великолепный, 2025 в Алматы 22 февраля 2026

Расписание сеансов Марти Великолепный, 22 февраля 2026 в Алматы

Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
14:35 от 21:05 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
16:00 от 19:00 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
16:50 от 17:50 от 19:10 от 19:40 от 20:10 от 20:40 от 22:30 от 23:30 от
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Железо
2026, Казахстан, драма
Горничная
2025, США, триллер
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
