Киноафиша
Фильмы
Простоквашино
Простоквашино
16 января 2026
16 января 2026
Завтра
15
пт
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
10:50
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
11:05
от
14:35
от
17:00
от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, RU
10:25
от
14:05
от
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
12:10
от
13:10
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
10:00
от
12:05
от
19:30
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
10:20
от
11:10
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
10:10
от
Арман Достык
Абая
2D, RU
11:00
от
Арман Март 3Д
г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D, RU
12:40
от
14:35
от
16:30
от
