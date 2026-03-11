Меню
Расписание сеансов Наследник, 2025 в Алматы
12 марта 2026
Расписание сеансов Наследник, 12 марта 2026 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Завтра
12
пт
13
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Наследник»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
14:20
от
15:20
от
16:30
от
17:30
от
18:40
от
19:40
от
20:50
от
21:50
от
23:00
от
00:00
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
13:20
от
14:20
от
16:30
от
17:30
от
22:10
от
23:10
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
13:50
от
14:50
от
15:50
от
16:50
от
17:50
от
18:50
от
Арман Достык
Абая
2D
18:30
от
22:30
от
