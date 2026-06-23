Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Очень страшное кино 6
Расписание сеансов Очень страшное кино 6, 2026 в Алматы
25 июня 2026
Расписание сеансов Очень страшное кино 6, 25 июня 2026 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
23
Завтра
24
чт
25
пт
26
сб
27
вс
28
пн
29
вт
30
ср
1
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Очень страшное кино 6»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
22:50
от
23:25
от
01:10
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
22:00
от
23:00
от
00:10
от
01:10
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
22:40
от
23:40
от
00:40
от
01:40
от
Kinoplexx 5 Maxima
г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
23:10
от
01:10
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
22:00
от
23:00
от
23:50
от
00:50
от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
23:00
от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
22:10
от
00:10
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
День разоблачения
Отзывы
2026, США, фантастика, драма, триллер, боевик
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Властелины Вселенной
Отзывы
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Давление
Отзывы
2026, Великобритания, драма, военный, исторический
Папасының қызы
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Хотя бы кинода 4
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Оно. Ночной кошмар
Отзывы
2026, США, триллер
Главный конкурент «Пацанов» после финала: включайте этот сериал, если душа требует крови и отрубленных голов
Когда Аронова говорит, что эти 3 российских сериала — лучшие, стоит поверить: идеальный список на выходные
Всего одна серия 3 сезона, а «Дом дракона» уже лихо перекроил оригинал Мартина: нашли три главных отличия от книги
Хочу стереть память и заново посмотреть эти 3 сериала 2026 года: только включила — и залипла до финала
Главный конкурент сериала «Извне» — фильм из России: только вместо Бойда зрителей ждет Никита Кологривый
Ушла в лес умирать в одиночестве: что стало с Арвен после финала «Властелина колец»
Не «Первым отделом» единым: 3 культовых сериала НТВ, которые ничуть не хуже хита с Колесниковым
С отпускным тестом «вечер перестает быть томным»: вот вам 6 летних кадров из советских фильмов — сможете угадать, откуда они?
За четыре дня стал хитом Netflix №1 во всем мире: любители напряженных детективов проглатывают этот сериал за вечер
«Хочу — халву ем», хочу — тест по «Девчатам» прохожу: ответьте на 5 вопросов и проверьте, как хорошо вы знаете этот фильм
Эти российские сыщики дадут фору Шерлоку Холмсу: 2 детективных сериала, от которых сложно оторваться
В «Великолепном веке» показали драму, а что говорят историки о смертельной болезни Хюррем? Некоторые даже грешат на простую ангину
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри комедии в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667