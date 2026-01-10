Меню
Расписание сеансов Вечность, 2025 в Алматы 11 января 2026

Расписание сеансов Вечность, 11 января 2026 в Алматы

Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
19:50 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
11:10 от 17:20 от 18:20 от 19:30 от 20:30 от 21:40 от 22:40 от 23:50 от 00:50 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
21:30 от 22:30 от 23:40 от 00:40 от
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
