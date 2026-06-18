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Киноафиша Фильмы Мандалорец и Грогу Расписание сеансов Мандалорец и Грогу, 2026 в Алматы 21 июня 2026

Расписание сеансов Мандалорец и Грогу, 21 июня 2026 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 18 Завтра 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Мандалорец и Грогу»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
10:05 от 10:45 от 12:15 от 14:20 от 15:10 от 16:55 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
11:50 от
Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
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