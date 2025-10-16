Меню
Киноафиша Фильмы Плохие парни 2 Расписание сеансов Плохие парни 2, 2025 в Алматы 16 октября 2025

Расписание сеансов Плохие парни 2, 16 октября 2025 в Алматы

Завтра 16
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
12:35 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
11:30 от 13:40 от 14:40 от 15:50 от 16:50 от 17:50 от 18:50 от
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Кролик Момо. Большая погоня
Кролик Момо. Большая погоня
2025, Турция, анимация
Ледяной предел
Ледяной предел
2025, США, триллер
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Изумительная Мокси
Изумительная Мокси
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
