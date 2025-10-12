Меню
12 октября 2025
Расписание сеансов Плохие парни 2, 12 октября 2025 в Алматы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Плохие парни 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
13:45
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
11:30
от
13:30
от
14:30
от
15:30
от
16:30
от
17:20
от
18:20
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
