Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Дракула Расписание сеансов Дракула, 2025 в Алматы 1 ноября 2025

Расписание сеансов Дракула, 1 ноября 2025 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 1 вс 2 пн 3
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Дракула»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
20:20 от 21:20 от 23:10 от 00:10 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
15:40 от 16:40 от 20:00 от 21:00 от 22:30 от 23:30 от
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Бугония
Бугония
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Маэстро был настоящим, а вот Кузнечик — нет? Разбираем, что в «В бой идут одни старики» правда, а что красивая легенда
То, что было на острове, остается на острове: «Эдем» снят на реальных событиях, но их участники что-то скрывают
Не Лилу и не Корбен: во 2 части «Пятого элемента» спасать мир должен был робот — Бессон даже написал сценарий на 180 страниц
«Звездные войны: Видения» — не канон, но зрители не могут оторваться от 3 сезона: вот как мультик связан с основной франшизой
Сладость или гадость? Эти 6 фактов о культовых хоррорах угадают лишь настоящие фанаты Хеллоуина (тест)
Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов»
В «Мстителях: Судный день» без смерти супергероя не обойдется: фанаты уже знают, кого убьет Доктор Дум — намеки на это были еще летом
Если бы Алая Ведьма и Джин Грей столкнулись в битве, космос бы содрогнулся: но кто из них победит?
Без этой сцены не было бы «Человека-бензопилы»: почему Почита превратился в собаку?
Мог ли дементор уничтожить Волан-де-Морта? Разбираемся, что было бы с душой Темного Лорда
У него совсем другое имя: почему Росомаху часто называют Логаном
Без клише и с высоким рейтингом: «Переводчики» называют лучшим европейским детективом последних лет — идеально на вечер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше