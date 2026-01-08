Меню
Киноафиша Фильмы Три богатыря и свет клином Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 2025 в Алматы 8 января 2026

Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 8 января 2026 в Алматы

Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
10:30 от 16:40 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
10:20 от 11:30 от 14:25 от 20:15 от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, RU
10:25 от 14:20 от 17:40 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
12:15 от 13:55 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
10:10 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
10:25 от 12:20 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
10:10 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
10:20 от 11:50 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, RU
12:00 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, RU
10:00 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
12:50 от
Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, RU
10:00 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
10:10 от 14:00 от 15:00 от 17:40 от 18:40 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
10:40 от
