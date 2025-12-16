Меню
Расписание сеансов Океан чудес, 2023 в Алматы
19 декабря 2025
Расписание сеансов Океан чудес, 19 декабря 2025 в Алматы
09:20
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Магическая битва: Казнь
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Тихая ночь, смертельная ночь
Рецензия
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
«Не тот нос, не тот голос»: почему любая новая версия «Буратино» обречена на критику
Вин Дизель раскрыл один из главных секретов «Форсажа 11»: в фильме появится известный спортсмен
Шаламе раскрыл главную интригу «Дюны» — Пол Атрейдес не будет прежним: «Должен произойти заметный сдвиг в его характере»
Критики Variety Арамиде Тинубу и Элисон Герман выбрали лучшие сериалы 2025 года: два разных рейтинга и неожиданные совпадения
В духе «Симпсонов», но про российскую реальность: 20 декабря выходит мультсериал «Русская семейка» — есть трейлер (видео)
Нюша и Бараш никогда не будут вместе: создатели «Смешариков» объяснили, почему так
Почему хоббиты носят одежду, но не носят обувь? Толкин объяснил этот странный парадокс
Затерялся среди сезонов «Невского» и «Скорой помощи»: этот достойный сериал от НТВ мало кто заметил, но фанаты пересматривают его уже 7 лет
Почему зрители не ждут нового «Балабола»? Хит НТВ скатился — раньше был цепляющий детектив, а сейчас черти что
Пока «Этерна» на паузе: «Кинопоиск» представил тизер сериала «Очарованные» — мрачное фэнтези с Подкаминской
Где именно снимали «Волшебный участок 2» и почему сериал переехал в Петербург? Чем Москва не угодила?
4 российских сериала стартуют 15 декабря на НТВ, ТНТ и PREMIER: Аронова и другие скрасят ожидание праздника
