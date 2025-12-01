Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Океан чудес
Расписание сеансов Океан чудес, 2023 в Алматы
11 декабря 2025
Расписание сеансов Океан чудес, 11 декабря 2025 в Алматы
Билеты
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
чт
11
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Океан чудес»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
10:00
от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
10:10
от
16:50
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Магическая битва: Казнь
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Метод исключения
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
«Золотой глобус — 2026»: сериалы, которые вы могли пропустить в 2025 году— самое время наверстать (тут одни шедевры)
«Золотое дно» с Гуськовым и Снигирь — безусловный лидер: ТОП-5 самых популярных российских сериалов на ИВИ за неделю
«Это помойка»: критики поставили этому новому сериалу 100% на RT, но зрители безжалостнее — всего 45%
Кто снялся в новогоднем фильме «Ёлки 12»: актёрский состав возвращается к истокам и получает новое дыхание
157 эпизодов и это точно не конец: сколько сезонов у «Леди Баг и Супер-Кота» на самом деле — цифры растут, а фанаты требуют еще
НТВ начинает неделю с громких премьер: два криминальных сериала выходят в один день друг за другом
Что люди смотрят в ожидании 8 сезона «Невского»? Недооцененный детектив НТВ с Антоном Васильевым «Живая мина», о котором заговорили снова
Первой законной женой Сулеймана была вовсе не Хюррем: правда о принцессе Мюкеррем Хатун, которую скрыли от историков
Из трех богатырей Алеша Попович кажется самым глупым, хоть и сильным: но в народных былинах этот герой ничем не хуже других, а даже лучше
«Я думал, знаю, кто убийца, но ошибался»: новый детективный сериал «Одиннадцатое тело» — это чистое удовольствие от расследования на 7 эпизодов
Не только ведь «Чужого» и «Хищника» смотреть: 4 фильма с рейтингами выше 7 и идеями, которые переворачивают жанр
Лишь в 7 серии хоррор-сериала по Кингу объяснили, почему Оно приходит в образе Пеннивайза: все решила одна случайная фраза
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667