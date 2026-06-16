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Проклятый рыцарь
Расписание сеансов Проклятый рыцарь, 2026 в Алматы
16 июня 2026
Расписание сеансов Проклятый рыцарь, 16 июня 2026 в Алматы
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Как купить билеты на сеанс фильма «Проклятый рыцарь»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
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от
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20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
14:10
от
19:35
от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D
12:35
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
12:10
от
Kinopark 6 Sputnik
г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, RU
10:20
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
10:30
от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza
г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, RU
00:10
от
01:10
от
Kinoplexx 6 Almaty Mall
г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, RU
10:30
от
00:30
от
01:30
от
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10:00
от
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