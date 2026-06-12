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Киноафиша Фильмы Проклятый рыцарь Расписание сеансов Проклятый рыцарь, 2026 в Алматы 13 июня 2026

Расписание сеансов Проклятый рыцарь, 13 июня 2026 в Алматы

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Как купить билеты на сеанс фильма «Проклятый рыцарь»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
14:10 от 19:35 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
19:45 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
12:10 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, RU
10:20 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
10:30 от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, RU
00:10 от 01:10 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, RU
10:00 от
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