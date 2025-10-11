Меню
Фильмы
Большое смелое красивое путешествие
Расписание сеансов Большое смелое красивое путешествие, 2025 в Алматы
11 октября 2025
Расписание сеансов Большое смелое красивое путешествие, 11 октября 2025 в Алматы
Сегодня
9
Завтра
10
сб
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
2D, RU
10:15
от
12:15
от
12:55
от
22:35
от
00:35
от
01:00
от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
13:45
от
Арман Азия Парк
Москва
2D
12:20
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
