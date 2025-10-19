Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Битва за битвой Расписание сеансов Битва за битвой, 2025 в Алматы 19 октября 2025

Расписание сеансов Битва за битвой, 19 октября 2025 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 14 Завтра 15 вс 19
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Битва за битвой»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
17:20 от 23:10 от
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Керексин
Керексин
2025, Кыргызстан, драма
У «Далекого города» миллионы фанатов и 3 минуса, которые невозможно игнорировать: вы замечали?
Каков он, новый российско-турецкий сериал «Близкое счастье»? Если «Постучись в мою дверь» и «Анна Каренина» встретились бы в Анталии
Если бы не авария на мотоцикле — Т-1000 в «Терминаторе» выглядел бы совсем иначе: вот кто должен был играть врага Шварценеггера
Он набрал 92% одобрения критиков на «томатах» — и все равно заставляет нас ждать: когда же выйдет 3 сезон «Укрытия»?
Полностью 4 сезон «Бриджертонов» не увидим сразу: Netflix назвал точную дату премьеры… точнее две
«Главное — чтобы Паша вернулся»: встревоженные фанаты «Невского» подозревают, что премьеру 8 сезона снова перенесли
Зачем египтяне поставили статую в Тихом океане и кто снабжал «Дхарму» продуктами? Главные тайны «Остаться в живых»
Фанаты «Сумерек» до сих пор не могут понять, как Белла забеременела от мертвого вампира — Стефани Майер раскрыла тайну
№2 испугал и потряс 99 критиков из 100: 3 мистических триллера Netflix с неприлично высокими рейтингами
Готовился к Олимпиаде прямо посреди Невы: где снимали «Первый на Олимпе» про советского спортсмена
Зачем нужны хвосты на голове Асоки Тано: в «Звездных войнах» это наконец объяснили
Без посохов и чар: кто из людей во «Властелине колец» умел колдовать — просто не афишировал это
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше