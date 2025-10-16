Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Битва за битвой Расписание сеансов Битва за битвой, 2025 в Алматы 16 октября 2025

Расписание сеансов Битва за битвой, 16 октября 2025 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 16 вс 19
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Битва за битвой»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
20:00 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
17:25 от 22:10 от 23:25 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
18:30 от 19:30 от 21:20 от 22:20 от
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Кролик Момо. Большая погоня
Кролик Момо. Большая погоня
2025, Турция, анимация
Ледяной предел
Ледяной предел
2025, США, триллер
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Изумительная Мокси
Изумительная Мокси
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Скажите спасибо Зендее: в «Шрэке 5» вернется лучший злодей в истории франшизы – и таким вы его еще точно не видели
За что героя ДиКаприо хотела убить дочь? Что значило письмо в конце? Финал «Битвы за битвой» ответов не дает – объясняем сами
В СССР (да и сейчас) в «Афоне» не видим ничего такого: а вот американцы разгадали тайное послание Данелии – оно мрачное
В фильмах этого не показали, а зря: что делал Бильбо Бэггинс все эти годы между «Хоббитом» и «Властелином колец»
Хотите детектив, где финал выбивает почву из-под ног? Выбирайте из этой десятки — все с рейтингом выше 7.8
Собрали все, что известно о новом сезоне «Маши и Медведя»: где смотреть, сколько серий, какой хронометраж и что ждет героев
Деймон Таргариен жив? Фанатская теория объясняет, почему он мог стать Трехглазым вороном
Зрители мечтали увидеть аналог «Невского», но «Васька» завернул не туда — первые реакции на новый сериал НТВ
От Москвы в кадре только Патриаршие: где Бортко снимал свой легендарный сериал «Мастер и Маргарита»
Поттер так ненавидел Снейпа, что Рон едва не погиб в «Принце-полукровке»: абсурдный момент фаны игнорировали 15 лет
Худший сезон «Мосгаза» плох настолько, что хороших отзывов о нем нет вообще: а ведь рейтинг выше, чем у «Розыгрыша»
Живи, умри, повтори: новая «Грань будущего» выходит уже в январе — без Тома Круза, но с эпичным первым трейлером
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше