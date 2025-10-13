Меню
Киноафиша Фильмы Битва за битвой Расписание сеансов Битва за битвой, 2025 в Алматы 13 октября 2025

Расписание сеансов Битва за битвой, 13 октября 2025 в Алматы

Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
10:30 от 12:25 от 14:25 от 17:25 от 19:30 от 20:25 от 22:00 от 22:25 от 23:25 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
12:35 от
Арман Достык
Абая
2D
13:30 от
Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D, RU
21:20 от
