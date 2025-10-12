Меню
Фильмы
Битва за битвой
Расписание сеансов Битва за битвой, 2025 в Алматы
12 октября 2025
Расписание сеансов Битва за битвой, 12 октября 2025 в Алматы
Сегодня
10
Завтра
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
10:30
от
12:25
от
14:25
от
17:25
от
19:30
от
20:25
от
22:00
от
22:25
от
23:25
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
16:20
от
17:20
от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
12:35
от
Арман Достык
Абая
2D
13:30
от
Арман Март 3Д
г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D, RU
21:20
от
