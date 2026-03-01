Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Дикий робот
Расписание сеансов Дикий робот, 2024 в Алматы
Расписание сеансов Дикий робот, 2024 в Алматы
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Цитаты
Вопросы и ответы
Вся информация о мультфильме
сб
7
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Дикий робот»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
OPEN CINEMA ALMATY
г. Алматы, ул. Жандосова 58/1, 3 этаж (вход со стороны Айманова)
2D
18:00
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Хамнет: История, вдохновившая Гамлета
Рецензия
Отзывы
2025, США, биография, драма
Даже финал пришлось переписать: 3 главные отличия «Места встречи изменить нельзя» от романа
Сложный тест по советским фильмам: вспомните все прозвища этих героев
Так над зрителями даже Netflix не издевается: так сколько же серий в турецком сериале «Между»
После «Первого отдела» зрители бежали выключить НТВ, только чтобы не попасть на «Лепилу»: «Не могу видеть Панфилова»
От 8 марта до финала в мае: полный график выхода серий «Йеллоустоун: Маршалы» — не пропустите ни одной серии
«Что это за ерунда?»: Prime Video выпустил трейлер сериала по God of War — и вот честная реакция автора игры
Страшнее «Метода»: увидела анонс этого детективного триллера — теперь очень жду только его
В «Великолепном веке» не показали, что на самом деле происходило между Валиде и Хюррем: всю интригу высосали из пальца
В России запретили: что приготовили создатели нового «Нюрнберга» с Расселом Кроу
Текст Джорджа Мартина — не гарантия хита: до «Рыцаря Семи Королевств» был провальный сериал, который даже Netflix не стал тянуть
Это будет «бомба»: что ждет зрителей в шестом сезоне «Первого отдела» — личная драма Брагина и не только
Если смешать «Джона Уика» и «Никто», то получится «Нормал»: смотрим трейлер грядущего хита с Оденкерком
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667