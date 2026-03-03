Меню
Киноафиша
Фильмы
Крик 7
Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Алматы
5 марта 2026
Расписание сеансов Крик 7, 5 марта 2026 в Алматы
Сегодня
3
Завтра
4
чт
5
20:50
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
18:50
от
19:50
от
23:20
от
00:10
от
00:20
от
01:10
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
19:10
от
20:10
от
21:20
от
22:20
от
23:30
от
00:30
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Скарлет
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
