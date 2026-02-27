Меню
Киноафиша Фильмы Крик 7 Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Алматы 28 февраля 2026

Расписание сеансов Крик 7, 28 февраля 2026 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
11:00 от 12:30 от 18:15 от 21:05 от 23:30 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
11:00 от 12:30 от 13:35 от 15:10 от 16:00 от 18:25 от 20:00 от 20:50 от 21:45 от 22:25 от 23:45 от 00:10 от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, RU
11:05 от 13:40 от 15:10 от 20:00 от 21:40 от 23:15 от 00:00 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
00:10 от 10:25 от 12:10 от 12:40 от 14:10 от 15:00 от 16:05 от 17:20 от 18:15 от 19:35 от 20:05 от 21:50 от 22:10 от 22:45 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, IMAX, RU
11:30 от 13:50 от 16:10 от 18:30 от 23:30 от
2D, RU
14:00 от 14:50 от 15:00 от 16:00 от 17:10 от 17:20 от 18:20 от 19:30 от 19:40 от 20:40 от 22:00 от 22:50 от 23:00 от 23:50 от 00:20 от 00:30 от 01:20 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
16:10 от 17:10 от 22:30 от 23:30 от 00:40 от 01:40 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
16:20 от 17:20 от 17:30 от 18:30 от 21:10 от 22:10 от 23:20 от 00:20 от 00:40 от 01:40 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
23:30 от 01:30 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, RU
15:50 от 18:00 от 20:10 от 22:30 от 00:40 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
13:40 от 14:40 от 15:50 от 16:50 от 17:10 от 18:10 от 19:20 от 20:20 от 21:30 от 22:30 от 23:40 от 00:40 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
11:30 от 12:15 от 14:30 от 16:45 от 19:00 от 21:15 от 23:30 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, RU
10:20 от 12:30 от 14:50 от 17:00 от 19:10 от 21:30 от 23:40 от
Арман Достык
Абая
2D
13:20 от 15:40 от 19:50 от 22:30 от
Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D, RU
10:35 от 12:50 от 15:05 от 17:20 от 19:35 от 21:50 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
22:30 от 00:30 от
