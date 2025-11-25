Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Финник 2
Расписание сеансов Финник 2, 2025 в Алматы
25 ноября 2025
Расписание сеансов Финник 2, 25 ноября 2025 в Алматы
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о мультфильме
Сегодня
24
Завтра
25
ср
26
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Финник 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
15:50
от
16:50
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Звезда «Властелина колец» считает удачным только один фильм из всей трилогии: франшиза сделала его знаменитым, а он раскритиковал Питера Джексона
3 вопиющих ошибки «Спасти рядового Райана», которые заметили даже американские историки: Спилбергу дали «Оскар», а он столько переврал
Этот легендарный маньяк даже Декстера может затмить: вот кто появится во 2 сезоне «Воскрешения»
5 номинаций, 95% от критиков, 8,3 балла от зрителей: этот норвежский фильм влюбил в себя Европу — сюжет человечный и добрый
Замечали, что Джаспер в «Сумерках» выглядит странно и даже нелепо? Актер объяснил, в чем дело – нам не казалось
Когда нажимаешь play — и исчезаешь с радаров: 4 сериала ноября, которые захватывают с 5 минуты
Правильная хронология «Хищника» только такая: начать придется с мультика, а не с классики со Шварценеггером
Эти 3 научно-фантастических сериала от Apple TV вышли без шума, но попали прямо в сердце: жаль, что о них мало кто знает
Если пяти сезонов «Очень странных дел» будет мало, переходите на классику: вот 3 книги Стивена Кинга с атмосферой точь-в-точь
Кем стал сын Драко Малфоя из «Гарри Поттера»? Его судьба повернулась так, что он превзошел и отца, и деда
Collider выбрал 15 лучших аниме 2020‑х: «Поднятие уровня в одиночку» только на последнем месте, а что же тогда на первом?
Так кто из них терпила, а кто — явный нарцисс: психолог Розенберг для «Киноафиши» разобрала Марфу и Настеньку по косточкам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667