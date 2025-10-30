Меню
Финник 2
Расписание сеансов Финник 2, 2025 в Алматы
30 октября 2025
Расписание сеансов Финник 2, 30 октября 2025 в Алматы
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о мультфильме
Завтра
30
пт
31
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Финник 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
10:20
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
10:50
от
13:20
от
16:10
от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, RU
10:50
от
14:50
от
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
10:50
от
11:20
от
12:50
от
13:10
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
10:40
от
12:30
от
14:20
от
15:20
от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
10:10
от
12:10
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
12:00
от
Kinoplexx 7 Aport
г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, RU
15:30
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
10:40
от
12:20
от
Star Cinema 3D
г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, RU
10:40
от
14:30
от
Арман Достык
Абая
2D
10:30
от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
12:20
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
