Фильмы
Зверополис 2
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Алматы
12 декабря 2025
Расписание сеансов Зверополис 2, 12 декабря 2025 в Алматы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
10:30
от
11:10
от
13:20
от
16:00
от
17:15
от
18:10
от
20:20
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, KZ
14:10
от
18:20
от
2D, RU
10:20
от
11:00
от
11:30
от
12:00
от
12:45
от
13:15
от
15:00
от
16:00
от
16:15
от
16:50
от
17:10
от
18:25
от
19:00
от
19:40
от
20:05
от
21:10
от
22:15
от
23:30
от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, KZ
14:15
от
19:20
от
2D, RU
00:35
от
10:30
от
12:05
от
15:15
от
15:35
от
17:25
от
18:50
от
20:15
от
21:35
от
00:35
от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, EN
14:00
от
2D, KZ
13:00
от
15:15
от
17:30
от
19:45
от
2D, RU
00:00
от
10:25
от
10:45
от
11:00
от
11:45
от
12:40
от
13:15
от
14:55
от
17:10
от
19:25
от
21:40
от
00:00
от
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KZ
10:30
от
11:30
от
13:30
от
14:50
от
15:40
от
17:00
от
17:50
от
19:10
от
20:00
от
21:20
от
22:10
от
2D, RU
10:10
от
10:50
от
12:00
от
12:20
от
12:40
от
13:40
от
14:10
от
14:30
от
14:40
от
15:10
от
15:30
от
15:50
от
16:20
от
16:40
от
16:50
от
17:20
от
17:40
от
18:00
от
18:30
от
18:50
от
19:00
от
19:30
от
20:10
от
20:30
от
20:40
от
20:50
от
21:00
от
21:10
от
21:40
от
22:00
от
22:20
от
22:40
от
23:10
от
23:20
от
23:30
от
00:00
от
00:10
от
00:30
от
01:00
от
3D, IMAX, RU
11:00
от
13:10
от
15:20
от
17:30
от
19:50
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
10:00
от
10:10
от
12:15
от
12:20
от
13:20
от
14:15
от
14:30
от
15:25
от
16:20
от
16:40
от
17:30
от
18:25
от
18:55
от
19:35
от
20:30
от
21:05
от
21:45
от
22:35
от
23:15
от
23:55
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, EN
17:00
от
18:00
от
2D, KK
15:50
от
20:10
от
2D, KZ
14:50
от
19:10
от
2D, RU
11:40
от
12:20
от
13:40
от
14:20
от
14:40
от
15:20
от
15:40
от
16:00
от
16:20
от
16:40
от
17:20
от
17:50
от
18:10
от
18:30
от
18:50
от
19:30
от
20:00
от
20:20
от
20:40
от
21:00
от
21:40
от
22:10
от
22:30
от
22:50
от
23:10
от
23:50
от
00:40
от
3D, IMAX, RU
11:00
от
13:00
от
15:00
от
17:10
от
19:20
от
21:30
от
23:40
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KK
15:40
от
2D, KZ
10:50
от
16:40
от
17:40
от
19:40
от
2D, RU
10:20
от
12:10
от
12:40
от
14:00
от
14:40
от
15:00
от
15:30
от
16:00
от
16:30
от
17:00
от
17:30
от
18:00
от
18:30
от
18:40
от
19:00
от
19:30
от
20:00
от
20:30
от
20:40
от
21:00
от
21:40
от
22:00
от
22:40
от
23:00
от
23:40
от
00:00
от
01:00
от
Kinoplexx 5 Maxima
г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, KK
15:00
от
17:00
от
19:00
от
21:00
от
23:10
от
2D, RU
15:30
от
17:30
от
19:30
от
21:30
от
23:30
от
Kinoplexx 7 Aport
г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, KK
15:10
от
16:10
от
17:10
от
18:10
от
19:10
от
20:10
от
21:10
от
22:10
от
23:10
от
2D, RU
14:40
от
15:40
от
16:40
от
17:40
от
18:40
от
19:40
от
20:40
от
21:40
от
22:40
от
23:40
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KK
16:40
от
18:40
от
20:40
от
22:40
от
2D, KZ
10:30
от
12:00
от
15:40
от
17:40
от
19:40
от
21:40
от
2D, RU
11:10
от
12:20
от
13:20
от
14:20
от
15:20
от
16:20
от
17:10
от
17:20
от
18:10
от
18:20
от
19:10
от
19:20
от
20:10
от
20:20
от
21:10
от
21:20
от
22:10
от
22:20
от
23:10
от
23:20
от
00:10
от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
14:00
от
19:45
от
2D, RU
10:35
от
12:35
от
14:45
от
16:50
от
19:00
от
21:10
от
23:20
от
Star Cinema 3D
г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, KZ
10:20
от
11:20
от
12:10
от
13:10
от
14:10
от
15:10
от
16:10
от
17:10
от
18:10
от
19:10
от
20:10
от
21:10
от
22:10
от
2D, RU
10:50
от
11:50
от
12:40
от
13:40
от
14:40
от
15:40
от
16:40
от
17:40
от
18:40
от
19:40
от
20:40
от
21:40
от
22:40
от
Арман Достык
Абая
2D, RU
10:50
от
11:45
от
13:50
от
15:50
от
17:50
от
19:50
от
Арман Март 3Д
г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D, KZ
11:35
от
2D, RU
10:30
от
11:20
от
12:30
от
13:20
от
13:35
от
14:30
от
15:45
от
16:30
от
18:30
от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, KZ
10:20
от
12:00
от
14:00
от
16:00
от
18:00
от
20:00
от
22:10
от
2D, RU
10:30
от
12:30
от
14:30
от
16:30
от
18:30
от
20:30
от
22:30
от
