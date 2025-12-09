Меню
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Алматы 11 декабря 2025

Расписание сеансов Зверополис 2, 11 декабря 2025 в Алматы

Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, KK
15:00 от 17:00 от 19:00 от 21:00 от 23:10 от
2D, RU
15:10 от 15:30 от 17:10 от 17:30 от 19:10 от 19:30 от 21:20 от 21:30 от 23:20 от 00:00 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KK
16:40 от 18:40 от 20:40 от 22:40 от
2D, KZ
12:00 от 15:40 от 17:40 от 19:40 от 21:40 от
2D, RU
11:10 от 12:20 от 14:20 от 15:20 от 16:20 от 17:10 от 17:20 от 18:10 от 18:20 от 19:10 от 19:20 от 20:10 от 20:20 от 21:10 от 21:20 от 22:10 от 22:20 от 23:20 от 00:20 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
14:00 от 19:45 от
2D, RU
10:35 от 12:35 от 14:45 от 16:50 от 19:00 от 21:10 от 23:20 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, KZ
12:00 от 14:00 от 16:00 от 18:00 от 20:00 от 22:10 от
2D, RU
10:10 от 10:30 от 12:10 от 12:30 от 14:10 от 14:30 от 16:10 от 16:30 от 18:10 от 18:30 от 20:20 от 21:00 от 22:20 от 23:00 от
