Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Алматы 4 декабря 2025

Расписание сеансов Зверополис 2, 4 декабря 2025 в Алматы

Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KK
20:50 от
2D, KZ
10:20 от 12:10 от 14:00 от 16:00 от 19:50 от
2D, RU
10:30 от 11:00 от 12:20 от 13:00 от 13:40 от 14:20 от 14:40 от 15:00 от 15:20 от 15:40 от 16:20 от 16:40 от 17:00 от 17:20 от 18:00 от 18:20 от 19:00 от 19:20 от 20:00 от 20:20 от 21:00 от 21:20 от 22:00 от 22:20 от 23:00 от 23:20 от 00:00 от 00:20 от 01:20 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KK
15:20 от 17:20 от 19:20 от 21:20 от 23:20 от
2D, KZ
10:20 от 12:20 от 14:20 от 16:20 от 18:20 от 20:20 от 22:20 от
2D, RU
10:10 от 11:10 от 12:10 от 13:10 от 14:10 от 15:10 от 16:10 от 17:10 от 18:10 от 19:10 от 20:10 от 21:10 от 22:10 от 23:10 от 00:10 от 01:10 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
10:15 от 12:20 от 14:25 от 18:35 от 20:40 от
2D, RU
11:00 от 13:05 от 15:10 от 16:30 от 17:15 от 19:20 от 21:25 от 23:30 от
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
№37
2025, Казахстан, драма
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Bayguys
2025, Казахстан, комедия
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Сожалею о тебе
2025, Германия / США, драма
Злая. Часть 2
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Шәй в большом городе
2025, Казахстан, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
