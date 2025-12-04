Меню
Фильмы
Зверополис 2
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Алматы
4 декабря 2025
Расписание сеансов Зверополис 2, 4 декабря 2025 в Алматы
Байконур
2D, KK
20:50
от
2D, KZ
10:20
от
12:10
от
14:00
от
16:00
от
19:50
от
2D, RU
10:30
от
11:00
от
12:20
от
13:00
от
13:40
от
14:20
от
14:40
от
15:00
от
15:20
от
15:40
от
16:20
от
16:40
от
17:00
от
17:20
от
18:00
от
18:20
от
19:00
от
19:20
от
20:00
от
20:20
от
21:00
от
21:20
от
22:00
от
22:20
от
23:00
от
23:20
от
00:00
от
00:20
от
01:20
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KK
15:20
от
17:20
от
19:20
от
21:20
от
23:20
от
2D, KZ
10:20
от
12:20
от
14:20
от
16:20
от
18:20
от
20:20
от
22:20
от
2D, RU
10:10
от
11:10
от
12:10
от
13:10
от
14:10
от
15:10
от
16:10
от
17:10
от
18:10
от
19:10
от
20:10
от
21:10
от
22:10
от
23:10
от
00:10
от
01:10
от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
10:15
от
12:20
от
14:25
от
18:35
от
20:40
от
2D, RU
11:00
от
13:05
от
15:10
от
16:30
от
17:15
от
19:20
от
21:25
от
23:30
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
