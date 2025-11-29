Меню
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Алматы 29 ноября 2025

Расписание сеансов Зверополис 2, 29 ноября 2025 в Алматы

Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, KZ
12:10 от 18:10 от 19:40 от 20:20 от
2D, RU
01:00 от 10:00 от 12:00 от 12:05 от 12:30 от 14:15 от 14:25 от 14:35 от 16:25 от 16:35 от 16:40 от 18:35 от 18:45 от 20:45 от 20:50 от 20:55 от 22:50 от 22:55 от 23:05 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, KK
15:20 от 17:20 от 19:20 от 21:20 от
2D, RU
15:10 от 16:00 от 17:10 от 18:00 от 19:10 от 20:00 от 21:10 от 22:00 от 23:10 от 00:00 от 01:10 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
10:10 от 12:10 от 14:10 от 15:10 от 16:10 от 17:10 от 18:10 от 19:10 от 20:10 от 21:10 от 22:10 от 23:10 от 00:10 от 01:10 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
10:00 от 16:00 от 18:00 от 20:00 от
2D, RU
10:30 11:55 от 13:50 от 14:50 15:50 от 17:50 от 19:00 19:50 от 21:50 от 23:50 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, KZ
14:20 от 16:20 от 18:20 от 20:20 от
2D, RU
10:10 от 11:00 от 12:10 от 13:00 от 14:10 от 15:00 от 16:10 от 17:00 от 18:10 от 19:00 от 20:10 от 21:00 от 22:10 от 23:00 от 00:10 от
