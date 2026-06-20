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Киноафиша Фильмы История игрушек 5 Расписание сеансов История игрушек 5, 2026 в Алматы 7 августа 2026

Расписание сеансов История игрушек 5, 7 августа 2026 в Алматы

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 20 Завтра 21 пн 22 вт 23 ср 24 чт 6 пт 7 сб 8 вс 9 пн 10 вт 11 ср 12
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «История игрушек 5»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D
10:15 от
История игрушек 5
История игрушек 5
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