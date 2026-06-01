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История игрушек 5
Расписание сеансов История игрушек 5, 2026 в Алматы
18 июня 2026
Расписание сеансов История игрушек 5, 18 июня 2026 в Алматы
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «История игрушек 5»?
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Время сеанса
20:50
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Сеанс начался
20:50
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Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
16:00
от
18:10
от
2D, KZ
10:20
от
10:40
от
12:50
от
15:00
от
17:10
от
2D, RU
10:10
от
11:10
от
12:20
от
13:00
от
13:20
от
14:30
от
15:10
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19:50
от
20:30
от
20:50
от
3D, IMAX, RU
10:30
от
12:40
от
14:50
от
17:00
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D
10:10
от
12:05
от
14:00
от
15:55
от
17:50
от
19:45
от
21:40
от
23:35
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KK
15:40
от
19:30
от
2D, KZ
11:00
от
12:50
от
14:40
от
18:30
от
2D, RU
10:40
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19:40
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20:40
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21:30
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22:30
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