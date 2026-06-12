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Киноафиша Фильмы Майкл Расписание сеансов Майкл, 2026 в Алматы 13 июня 2026

Расписание сеансов Майкл, 13 июня 2026 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 12 Завтра 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
11:40 от 12:00 от 14:35 от 16:20 от 18:10 от 19:00 от 21:30 от 22:40 от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, RU
12:35 от 16:10 от 18:40 от 20:15 от 23:40 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
16:25 от 17:50 от 18:00 от 19:00 от 20:25 от 20:30 от 21:35 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
16:30 от 17:30 от 18:10 от 19:10 от 21:00 от 22:00 от 23:40 от 00:40 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
17:50 от 18:50 от 19:20 от 20:20 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, RU
17:10 от 18:10 от 19:00 от 20:00 от 21:30 от 22:30 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
13:40 от 14:30 от 14:40 от 15:30 от 16:10 от 17:00 от 17:10 от 18:00 от 18:40 от 19:30 от 19:40 от 20:30 от 21:10 от 22:10 от 23:10 от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, RU
15:10 от 16:10 от 17:50 от 18:50 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
17:40 от 20:00 от 22:20 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
13:00 от 14:00 от 15:20 от 16:20 от 17:40 от 18:40 от 21:40 от 22:40 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
16:40 от 19:00 от 21:20 от
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