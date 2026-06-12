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Майкл
Расписание сеансов Майкл, 2026 в Алматы
13 июня 2026
Расписание сеансов Майкл, 13 июня 2026 в Алматы
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Как купить билеты на сеанс фильма «Майкл»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
11:40
от
12:00
от
14:35
от
16:20
от
18:10
от
19:00
от
21:30
от
22:40
от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, RU
12:35
от
16:10
от
18:40
от
20:15
от
23:40
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
16:25
от
17:50
от
18:00
от
19:00
от
20:25
от
20:30
от
21:35
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
16:30
от
17:30
от
18:10
от
19:10
от
21:00
от
22:00
от
23:40
от
00:40
от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
17:50
от
18:50
от
19:20
от
20:20
от
Kinopark 6 Sputnik
г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, RU
17:10
от
18:10
от
19:00
от
20:00
от
21:30
от
22:30
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Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
13:40
от
14:30
от
14:40
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19:40
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от
21:10
от
22:10
от
23:10
от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza
г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, RU
15:10
от
16:10
от
17:50
от
18:50
от
Kinoplexx 5 Maxima
г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
17:40
от
20:00
от
22:20
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
13:00
от
14:00
от
15:20
от
16:20
от
17:40
от
18:40
от
21:40
от
22:40
от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
16:40
от
19:00
от
21:20
от
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