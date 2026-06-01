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Киноафиша Фильмы Майкл Расписание сеансов Майкл, 2026 в Алматы 7 июня 2026

Расписание сеансов Майкл, 7 июня 2026 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
12:10 от 18:00 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
10:35 от 14:10 от 17:30 от 20:20 от 22:50 от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, RU
14:30 от 17:30 от 20:35 от 22:40 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
14:00 от 17:15 от 20:25 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
12:15 от 13:25 от 17:15 от 18:40 от 19:00 от 19:50 от 19:55 от 21:55 от 22:05 от 22:25 от 23:45 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
14:20 от 15:20 от 16:00 от 17:00 от 18:00 от 19:40 от 20:40 от 22:20 от 23:20 от 23:40 от 00:40 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
12:20 от 14:40 от 15:40 от 16:20 от 17:10 от 17:20 от 18:10 от 19:40 от 20:40 от 22:10 от 23:10 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
10:40 от 14:30 от 15:30 от 18:50 от 19:50 от 21:00 от 22:00 от 22:20 от 23:20 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
20:30 от
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