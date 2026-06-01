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Майкл
Расписание сеансов Майкл, 2026 в Алматы
6 июня 2026
Расписание сеансов Майкл, 6 июня 2026 в Алматы
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Как купить билеты на сеанс фильма «Майкл»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
12:10
от
18:00
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
10:35
от
14:10
от
17:30
от
20:20
от
22:50
от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, RU
14:30
от
17:30
от
20:35
от
22:40
от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
14:00
от
17:15
от
20:25
от
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
10:10
от
12:50
от
15:30
от
16:30
от
18:10
от
19:10
от
19:40
от
20:40
от
20:50
от
21:50
от
22:30
от
23:30
от
00:30
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
12:15
от
13:25
от
17:15
от
18:40
от
19:00
от
19:50
от
19:55
от
21:55
от
22:05
от
22:25
от
23:45
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
14:20
от
15:20
от
16:00
от
17:00
от
18:00
от
19:40
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20:40
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22:20
от
23:20
от
23:40
от
00:40
от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
17:10
от
18:10
от
19:30
от
20:30
от
Kinopark 5 Atakent
г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, RU
20:10
от
21:10
от
22:10
от
Kinopark 6 Sputnik
г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, RU
16:50
от
17:50
от
21:00
от
22:00
от
23:00
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
12:20
от
14:40
от
15:40
от
16:20
от
17:10
от
17:20
от
18:10
от
19:40
от
20:40
от
22:10
от
23:10
от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza
г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, RU
15:40
от
16:40
от
18:10
от
19:10
от
23:20
от
00:20
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
10:40
от
14:30
от
15:30
от
18:50
от
19:50
от
21:00
от
22:00
от
22:20
от
23:20
от
Lumiera Cinema
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2D, RU
20:30
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