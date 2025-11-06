Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Трон: Арес
Расписание сеансов Трон: Арес, 2025 в Алматы
6 ноября 2025
Расписание сеансов Трон: Арес, 6 ноября 2025 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
5
Завтра
6
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Трон: Арес»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
18:40
от
19:40
от
21:00
от
22:00
от
23:20
от
00:20
от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
10:00
от
20:10
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Она готовится к браку без любви: с 8 ноября стартует турецкий хит «Я так долго ждал тебя» — 42 серии и восторг зрителей в виде рейтинга 7,7
В ноябре сразу 3 мистических премьеры – Муцениеце в российской версии «Зачарованных» и возвращение любимых проектов
Почему Арагорн оказался в «Гарцующем пони» именно тогда, когда хоббиты были в опасности? Если думаете, что это случайность, то сильно ошибаетесь
5 стран, 5 жанров и ни одной проходной премьеры: на Netflix вышли новинки, о которых скоро заговорят все — есть даже неожиданный проект из Индии
Полувеликан, полулегенда: фанаты нашли 4 доказательства, что Хагрид — сильнее, чем сам Волдеморт
Если бы Кольцо не сгорело: как Саурон планировал переделать мир под себя
Не успеете моргнуть — уже финал: 5 свежих триллеров начала ноября, которые держат в напряжении до последней минуты
Почему Волан-де-Морт так плохо защитил крестражи? Роковая ошибка, которая стоила ему жизни
«Действительно удивил»: испанский сериал про путешествия во времени, который смотрится на одном дыхании — идеально для осени
От автора «Острых козырьков»: Hulu показал тизер 2 сезона «Тысячи ударов» — прототипом главного героя является реальный боксер (видео)
Новый детектив BBC «Долина смерти» лечит тоску – не судите по названию: только вышел, а уже заслужил 75% свежести на Rotten Tomatoes
В ноябре скучать не получится: 6 турецких сериалов, вокруг которых уже собираются фанаты — есть даже 1 триллер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667