Расписание сеансов Трон: Арес, 2025 в Алматы
1 ноября 2025
Расписание сеансов Трон: Арес, 1 ноября 2025 в Алматы
Завтра
1
вс
2
пн
3
вт
4
ср
5
Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
11:00
от
18:05
от
21:50
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
11:05
от
13:00
от
15:25
от
17:05
от
20:00
от
00:10
от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, RU
10:30
от
12:40
от
15:05
от
19:10
от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
10:10
от
11:00
от
14:45
от
23:45
от
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
14:20
от
16:40
от
21:00
от
3D, IMAX, RU
11:00
от
13:20
от
15:40
от
20:00
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
10:00
от
11:50
от
19:35
от
21:50
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
16:10
от
17:50
от
18:50
от
22:30
от
00:50
от
3D, IMAX, RU
11:00
от
15:10
от
21:30
от
23:50
от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
15:50
от
16:50
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
13:10
от
14:10
от
21:50
от
22:50
от
Арман Азия Парк
Москва
2D, RU
10:20
от
14:30
от
18:40
от
22:30
от
Арман Достык
Абая
2D, RU
13:50
от
Арман Март 3Д
г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D, RU
10:35
от
17:10
от
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
