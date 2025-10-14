Меню
Киноафиша Фильмы Заклятие 4: Последний обряд Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 2025 в Алматы 14 октября 2025

Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 14 октября 2025 в Алматы

Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
22:10 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
23:10 от 00:10 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
21:40 от 22:40 от 00:20 от 01:20 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
16:10 от 17:10 от 18:40 от 19:40 от 21:10 от 22:10 от 23:40 от 00:40 от
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Изумительная Мокси
Изумительная Мокси
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
