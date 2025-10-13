Почему швед из «Интердевочки» женился на Тане: фанаты нашли сразу несколько мотивов — есть весьма убедительные

Новинки октября: два мощных детективных сериала из России, которые смотрят с открытым ртом даже скептики

Во франшизе «Чужой» не все проекты были достойными просмотра: Collider расставил 9 фильмов от худшего к лучшему

5 сериалов 2025 года, которые уже называют новой классикой — их рейтинги на IMDb впечатляют

7 фильмов по Стивену Кингу, которые оказались мрачнее его книг — и это не только «Сияние»

От «Крестного отца» до «Любви по правилам и без»: 7 фильмов с Дайан Китон, которые стоит пересмотреть сегодня

Самый тёмный сериал года от Netflix - «Воскрешённый»: стирает грань между жизнью и смертью так, что холод по спине

Сигурни Уивер снова может стать Рипли — легенда «Чужого» готовится вернуться

Устали ждать 3 сезон «Укрытия»? Пока Apple TV тянул, Netflix выпустил свой хит про бункер — ничуть не хуже

Медицина оказалась бессильна: в этих 3 турецких сериалах любовь так и не смогла победить — новые хиты

Пока Netflix гордился своими «Очень странными делами», эти 3 аниме сделали историю еще лучше: даже круче американского хита