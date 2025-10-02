Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Заклятие 4: Последний обряд Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 2025 в Алматы 2 октября 2025

Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 2 октября 2025 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 2 Завтра 3 сб 4 вс 5 пн 6 вт 7 ср 8
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Заклятие 4: Последний обряд»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
23:05 от 23:45 от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, RU
23:40 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
22:35 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
01:20 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
22:40 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
00:30 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
01:20 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
22:40 от 01:10 от
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Мир в огне
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
Наследство по-братски
Наследство по-братски
2024, Ирландия, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Керексин
Керексин
2025, Кыргызстан, драма
Он не стоит и половины потраченного экранного времени: в Сети выбрали самого клишированного персонажа «Игры престолов»
Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны
280 млн зрителей и план — охватить 95 % населения Земли: этот сериал попал в Книгу Гиннесса и останавливаться не собирается
Памятники героям «Офицеров» поставили совсем в других местах: где на самом деле снимали культовый советский хит
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
Этот свежий сериал-триллер моментально стал №1 на Netflix, но зрители уже нашли у него важный недостаток
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого
4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше