Киноафиша Фильмы Заклятие 4: Последний обряд Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 2025 в Алматы 30 сентября 2025

Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 30 сентября 2025 в Алматы

Как купить билеты на сеанс фильма «Заклятие 4: Последний обряд»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
17:50 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
14:10 от 17:20 от 23:00 от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, RU
21:10 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
23:25 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
00:20 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
13:40 от 16:40 от 18:20 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
22:00 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
22:40 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, RU
20:30 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, RU
17:10 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
01:20 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, RU
00:40 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
15:50 от 20:10 от 22:40 от 01:10 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
23:15 от
